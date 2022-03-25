Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'dan vatandaşlarına: Ukrayna'ya savaşmaya gitmeyin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya İtalyan vatandaşlarının katıldığına dair basında yer alan haberlere atıfta bulunularak, bu tür davranışların mevcut yasalara göre suç sayıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada "vatandaşların kendi güvenlikleri için Ukrayna'ya seyahat etmelerinin kesinlikle tavsiye edilmediği" kaydedildi.
İtalyan basınında, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşta iki tarafta da savaşan İtalyanlar olduğuna dair haberler çıkmıştı.
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