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Dünya
AA 01.01.2025 20:00

Biden: Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıyla ilgili, "Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Biden: Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz
[Fotograf: Reuters]

Biden, ABD'nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayla ilgili sabahın erken saatlerinden itibaren bilgilendirildiğini kaydeden Biden, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), olayı terör saldırısı olarak soruşturduğunu anımsattı.

Biden, daha fazla ölüm ve yaralanmayı engelleyen yerel kolluk güçlerine teşekkür ederek gün boyunca konuyla ilgili bilgi almaya devam edeceğini aktardı.

Kurbanların ailelerine taziyelerini ileten Biden, "Şiddetin hiçbir meşruiyeti olamaz. Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz." mesajını verdi.

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