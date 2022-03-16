Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı yapacağız
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Biden: Daha ağır yaptırımlarla Putin’e ağır bir darbe vurmaya kararlıyız.https://t.co/rGM7jhGo7W pic.twitter.com/qnZIbgjv2z— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Dünya Putin'e karşı birleşti. Yaptırımlar Rus ekonomisine büyük zarar verecek.
- Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı yapacağız.
- Biz birlik içerisindeyiz. Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edeceğiz. Zor günlerde onların yanında olacağız ve insani yardımları da sağlamaya devam edeceğiz.
-Ukrayna ekonomisini doğrudan finansal yardım ile destekleyeceğiz. Küresel arenada Rusya'yı daha da yalnız hale getireceğiz ve yaptıklarının bedelini ödemesini sağlayacağız.
- ABD Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecek.
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