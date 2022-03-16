Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin: Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma paketi açıklamak için erken
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.
Peskov, “Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini söyledi.
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