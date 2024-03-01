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Dünya
AA 01.03.2024 04:27

Biden, Sisi ve Şeyh Temim ile yardım bekleyen Gazzelilere yönelik "trajik" ve "korkutucu" saldırıyı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmelerde, yardım beklerken İsrail saldırısında öldürülen Gazzelilerle ilgili olayın "trajik" ve "korkutucu" olduğu vurgulandı.

Biden, Sisi ve Şeyh Temim ile yardım bekleyen Gazzelilere yönelik "trajik" ve "korkutucu" saldırıyı görüştü
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Sisi ve Sani ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü, Gazze'deki son durumu değerlendirdikleri bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın, iki liderle görüşmesinde, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasının hızlıca devreye girecek ve 6 hafta kadar sürebilecek ateşkese zemin olacağını, bu sürecin sonunda da daha yapıcı yeni aşamaya geçilebileceğini belirttiği aktarıldı.

Liderlerin görüşmede, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda daha etkin neler yapılabileceğini değerlendirdikleri, bu konuda beraber çalışma iradesine vurgu yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, "Liderler ayrıca, bugün Gazze'nin kuzeyindeki trajik ve korkutucu olayı da ele aldı. Sivillerin hayatını kaybetmesinden duydukları büyük üzüntüyü paylaşan liderler, müzakerelerin bir an önce sonuçlanmasının ve Gazze'ye insani yardım akışının genişleyerek devam etmesinin önemi konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

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