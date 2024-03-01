Fransa, İsrail'in gıda bekleyen Filistinlilere ateş açmasının haklı tarafı olmadığını bildirdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği yönündeki haberler karşısında duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan sivillere ateş açmasının hiçbir haklı tarafı olmadığı vurgulanarak, son derece ciddi olan bu eylemlerin iç yüzünün aydınlatılması talep edildi.

İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına uyması ve sivillere yönelik insani yardım dağıtımını koruması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu trajik olayın Gazze'de acil insani durum varken gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bölgede sayısı giderek artan Filistinli sivilin açlık ve hastalıktan muzdarip olduğunun altı çizildi.

Gazze'de, büyük çapta insani yardımın ulaşması ve sivillerin korunması için derhal ve kalıcı ateşkesin gerekliliği vurgulanan açıklamada, "Bu Fransa'nın önceliğidir." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.