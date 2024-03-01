Gazze'de yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırının tanıkları İsrail'in iddialarını yalanladı

Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı, 112 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan yaralı kurtulan Suheyb Şaban, yaptığı açıklamada, annesine ve mide sorunları yaşayan tek kız kardeşine yiyecek alabilmek için ilk kez Nabulsi bölgesine gittiğini söyledi.

Şaban, yardım getirecek araçları beklemeye ve un almaya gittiğini, tırın üzerine çıkarak 25 kiloluk bir çuval aldığını ancak tırdan indikten sonra İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını anlattı.

"İsrail tankları tırların önüne geçti ve üzerimize ateş açtılar"

Saldırıda yaralanan Filistinli çocuk Abdulkerim Lebed, aç olduklarını ve un alabilmek için Nabulsi Kavşağı'na gittiğini söyledi.

Lebed, "İsrail tankları tırların önüne geçti ve üzerimize ateş açtılar. Biz de kurşunlar yanımızdan geçerken kum tepesine kaçtık. Kız kardeşimin eşiyle birlikte kaçtık ama kurşunlar doğrudan elimize ve sırtımıza isabet etti." dedi.

Lebed, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanların yiyecek ve yardım olmadan hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı.

Ölenlerin çoğu un almaya gelen insanlardı

Kemal Advan Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Mustafa Naim, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve açlığını giderebilmek için un almaya gidenler olduğunu söyledi.

Naim, bir aydır, İsrail kuşatması altında yiyeceklerin tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlar arasında yetersiz beslenmeye bağlı vakalar gördüklerini vurguladı.

Filistinli doktor, Arap ve İslam dünyasına "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri ve zulmü durdurmaları" çağrısında bulundu.

İsrail, un almaya gelen insanları öldürme kastıyla vücutlarının üst kısmından vurdu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İşgalciler, en az 112 şehidin hayatına mal olan yeni bir suç ve katliamı önceden planlamıştı." dedi.

Kudra, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğine dikkati çekerek, yaralıların çoğunun vücutlarının üst kısmından vurulduğunu dolayısıyla durumlarının kritik olduğunu vurguladı.

"İsrail işgal devleti yalan söylüyor"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in "ölümlerin çoğunun izdiham sonucu meydana geldiği" yönündeki iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"İsrail işgal devleti, yanlış bilgilendirme yapıyor, sahte haberler yayıyor, kamuoyuna yalan söylüyor, bilinçli ve kasıtlı olarak işlediği menfur suçtan ve korkunç katliamdan kaçmaya çalışıyor. İnsanların işgal ordusunun doğrudan üzerlerine attığı mermi ve top mermileriyle vurulması sonucu şehit oldukları ve yaralanmalar da yaralıların doğrudan mermilerle vurulduklarını kanıtlıyor."

"İşgal ordusu bu insanları soğukkanlılıkla öldürdü"

Sevabite, "Filistin halkının kararlılığı ve iradesi karşısında, İsrail'in alçakça yalanlar yayarak, rezil oluşunu örtmeye çalıştığını" belirtirken, 146 gündür vahşi saldırı ve sistematik açlıkla mücadele eden Filistinlilerin bugün İsrail tarafından bir katliama daha uğradığını vurguladı.

İsrail güçlerinin Nablusi Kavşağı'nda bir çuval un almaya çalışanlara ateş açarak en az 112 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtığına söyleyen Sevabite, "İşgal ordusu buraya yardım almaya geldiklerini bilmesine rağmen bu insanları soğukkanlılıkla öldürdü" dedi.

Sevabite, İsrail ordusunun, bu korkunç katliamı kasıtlı olarak gerçekleştirme niyetinde olduğuna dikkati çekerek, Gazze halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik çerçevesinde bu insanları kasten, planlayarak ve tasarlayarak infaz ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli öldürülmüş ve 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.