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Dünya
AA 19.10.2023 10:46

Biden, 'savaş hukuku' sorusuna sessiz kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in savaş hukukuna göre hareket edip etmediği yönündeki soruya cevap vermedi.

İsrail ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamada bulunan Biden, "Sizce İsrail savaş hukukuna göre mi hareket ediyor?" sorusunu cevapsız bırakmayı tercih etti.

Biden, soruya yanıt vermek yerine "Sizinle konuşmak güzeldi." diyerek basın mensuplarıyla görüşmeyi sonlandırdı.

ABD Başkanı öncesinde ise İsrail basınında çıkan, ABD yönetiminden yetkililerin, Hizbullah'ın İsrail'e karşı bir savaş başlatması halinde, ABD ordusunun İsrail ordusuna bu mücadelede destek olacağını belirttiğine ilişkin haberleri de yalanladı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara operasyonunun iptali olasılığına ilişkin olarak da Biden, İsrail ve ABD askeri yetkililerin, alternatiflerin neler olabileceği yönünde görüşmeler yürüttüğünü söylemekle yetindi.

Biden, Gazze'deki ABD vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çabalarının sürdüğünü de belirtti.

İsrail dönüşü, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Biden, Sisi'nin başlangıç olarak yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye gitmesi için sınırı açmayı kabul ettiğini belirtmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 66 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

Son olarak İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Joe Biden
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