Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 10:08

İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. İki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafına dün atışlar yapıldığı belirtildi.

Bu atışlara karşılık İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerini vurduğu, hedefler arasında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasının da bulunduğu kaydedildi.

2 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah da İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Hizbullah üyesi Taha Abbas ve Ali Muhammed Mermer'in Lübnan'ın güneyindeki Aytarun bölgesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Hizbullah dün de ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir üyesinin öldüğünü açıklamıştı.

Lübnan İsrail sınırındaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor
10:32
Adana'da 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar
10:32
Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
10:33
Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı
10:18
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
FOTO FOKUS
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ