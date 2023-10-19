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Dünya
TRT Haber 19.10.2023 09:35

İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor

Uluslararası Savaş Hukuku'nun temelleri 159 yıl önce atıldı. Cenevre Sözleşmesi ile 'sivillerin her şartta korunması' ilkesi benimsendi. Ancak İsrail, Filistin'e yönelik katliam politikasıyla uluslararası hukuku defalarca ihlal etti ve etmeye devam ediyor. Uzmanlara göre Tel Aviv yönetimi 'Savaş Suçu' işliyor.

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İnsani dramların azaltılması, çatışmadan kaynaklı acıların önüne geçilmesi, sivil haklarının ve mağdurların korunması...

Tüm bu başlıklar Uluslararası Savaş Hukukunun temel öncelikleri arasında yer alıyor.

İnsan hakları alanında hayata geçirilen en önemli sözleşmelerden biri 159 yıl önce 1864'te isviçre'de imzalandı. Birinci cenevre sözleşmesi ile çatışmalarda sivillerin korunması için uluslararası hukukun çerçevesi belirlendi.

Zaman içinde dünyada süren savaşlar nedeniyle anlaşma birçok kez revize edildi. 1949'da son şeklini alan ve 4 sözleşmeden oluşan cenevre konvansiyonu "siviller savaşlarda korunmalı" diyor.

İsrail'in Filistin'e yönelik katliam politikaları uluslararası hukuk kurallarının çok uzağında.

SETA Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer, sivillerin her şeyden önce korunması gerektiğini söylüyor.

Bunların korunmasına ilişkin kuralların ihlali ise suç teşkil ediyor uluslararası hukukta. İsrail'in şu an gerçekleştirdiği askeri eylemlerin büyük bir kısmının temel kuralları ihlal ettiğini görüyoruz.

"Savaş suçunun işlendiğini görüyoruz"

Sivillerin öldürülmesi, şehirlerin yakılıp yıkılması, toplu katliam ve soykırım ile biyolojik silah kullanılması savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların başında geliyor.

Halkın bir kısmının göçe zorlanması da aynı çerçevede değerlendiriliyor.

Acer, şunları söyledi:

"Açık ve net bir şekilde çok sayıda savaş suçunun işlendiğini görüyoruz. Filistin topraklarında, özellikle Gazze'de. Ama hatta ben Filistinlilerin topluca sürülmesi, toplu şekilde öldürülmeleri ve sivil halkın doğrudan toplu olarak hedef alınarak öldürülmesi veya yaralanmasını Filistin'de bir de insanlığa karşı suçların da işlendiğini düşünüyorum tüm bunları gördüğüm zaman.

İsrail uluslararası ceza mahkemesine taraf değil ama suçlar Filistin toprağında işlendiği için İsrail vatandaşları da uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisine giriyor. Bu olaylar da uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisine giriyor. Dolayısıyla mahkeme bu olayları da şu an inceliyor, takip ediyor, delil topluyor."

Savaş suçları davalarının görülmesi amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002'de faaliyetine başladı.

İsrail, Lahey'deki Adalet Divanında 2015'ten itibaren yargılanıyor.

BM kararlarını hiçe sayıyor

İsrail uluslararası ceza mahkemesine taraf değil ama suçlar filistin toprağında işlendiği için İsrail vatandaşları da uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisine giriyor. Bu olaylar da uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisine giriyor. Dolayısıyla mahkeme bu olayları da şu an inceliyor, takip ediyor, delil topluyor.

Tel Aviv yönetimi Birleşmiş Milletler'in soykırım için sıraladığı 5 maddeden 3'ünü sistematik olarak gerçekleştiriyor.

İsrail, Filistin meselesi hakkındaki BM kararlarını da hiçe sayıyor.

Acer, Filistinde bu kararlara uymamanın yarattıpı haksızlıkların insani dramlara yol açacağını söylüyor.

Bölgeye kalıcı barış ve huzurun gelmesi için başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin bu konudaki tutumu ise oldukça net.

1967 sınırlarında Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Kamera: Fatih Karadavut

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İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
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