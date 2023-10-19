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Dünya
AA 19.10.2023 08:43

Arap Parlamentolar Arası Birliği uluslararası kuruluşlardan İsrail'in durdurulmasını istedi

Arap Parlamentolar Arası Birliği, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde işlediği suçların derhal durdurulması hususunda müdahale etmelerini istedi.

Arap Parlamentolar Arası Birliği uluslararası kuruluşlardan İsrail'in durdurulmasını istedi
[Fotograf: AA]

Birlik Başkanı ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığında, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen olağanüstü kongrede, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek imkanları ele alındı.

Olağanüstü kongrenin ardından yayımlanan kapanış bildirisinde, "Uluslararası ve bölgesel örgütlerden, uluslararası toplumdan, savaşın derhal durdurulması için sorumluluğunu yerine getirmesi ve Filistin'e acil insani yardımların ulaştırılması için geçişlerin açılması yönünde çalışması" çağrısı yapıldı.

Askeri yollarla, Gazze'den Filistinlilerin zoraki göç ettirilmesi yönündeki herhangi bir çağrının kesin bir dille reddedildiği vurgulanan bildiride, bunun, bölgenin tamamında istikrarsızlığın yayılması ve Filistin halkının haklarının kaybolmasıyla sonuçlanacak Filistin davasının tasfiyesi anlamına geleceği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, İsrail'in işlediklerinin "insanlık karşıtı savaş suçu" olduğu; bunların sonuncusunun da Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan hava saldırısı olduğu vurgulandı.

Bildiride son olarak, İsrail'in katliamı genişletme çabasıyla 1948'den bu yana orman kanunu ile hareket ettiğine dikkat çekildi.

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