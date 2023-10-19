Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 05:53

Çin Devlet Başkanı Şi, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotograf: Reuters]

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, dünyanın bugün çok sayıda tehdit ve zorlukla karşı karşıya bulunduğunu belirterek uluslararası toplumun birlik içinde olması ve kalkınma meselenin daha fazla odaklanması gerektiğini bildirdi.

Çin'in uluslararası topluma farklı küresel sorunlarda birlikte hareket etme çağrısı olarak, "ortak geleceği paylaşan küresel topluluk kurmayı" önerdiğini hatırlatan Şi, Kuşak ve Yol Girişimi ve Küresel Kalkınma Girişimi'nin tüm ülkelerin ortak kalkınması için pozitif enerji yaratmayı ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne tek bir ülkeyi dahi geride bırakmadan ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Şi, 10. yılını geride bırakan Kuşak ve Yol Girişimi'nin zaman içinde verimli sonuçlar üretip, "küresel kamu değeri" ve uluslararası işbirliği platformu haline geldiğine işaret ederek BM'nin girişimin önemli bir ortağı olduğunu, BM organlarıyla işbirliği içinde dünya barışına ve kalkınmasına katkı sağlaması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İsrail devlet televizyonu: Gazze'ye girmek için hazırlıklar tamamlandı
İsrail devlet televizyonu: Gazze'ye girmek için hazırlıklar tamamlandı

Çin lideri ayrıca, ülkesinin, çok kutuplu bir dünya düzenini teşvik etmek ve küresel yönetimi daha eşitlikçi ve adil hale getirmek için BM ile işbirliğini güçlendirmeyi istediğini sözlerine ekledi.

BM Genel Sekteri Guterres de gelişmekte olan ülkelerin altyapı, yatırım ve finansman alanlarında dezavantajlı ve kırılgan durumda olduklarına dikkat çekerek uluslararası finansal sistemin, dünyanın siyasi ve ekonomik gerçeklerini yansıtmadığını ve acil reforma ihtiyaç olduğu belirtti.

Kuşak ve Yol, "güney-güney işbirliği" için model

Kuşak ve Yol Girişimi'nin, gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir kalkınma için önemli bir olanak sağladığını ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki "güney-güney işbirliği" için model olduğunu vurgulayan Guterres, Devlet Başkanı Şi'nin forumda ilan ettiği 8 maddelik eylem planının BM'nin amaç ve hedeflerine tamamıyla uygun olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına hız kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Guterres, BM'nin Çin'in çok taraflılığa yönelik kararlı duruşunu takdir ettiğini, Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık girişimlerini desteklediğini ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Çin Antonio Guterres
Sıradaki Haber
Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:23
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü
06:58
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza
06:47
Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
06:19
Avrasya Tüneli yarın da geçici olarak trafiğe kapatılacak
05:48
Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu
05:23
ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail istifası
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
FOTO FOKUS
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ