Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 05:19

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail istifası

ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail istifası

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum"

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

İsrail Gazze'de bir okulu vurdu
İsrail Gazze'de bir okulu vurdu

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ETİKETLER
ABD İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Cezayir'de İsrail’in saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:56
Çin Devlet Başkanı Şi, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
05:48
Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu
05:11
Cezayir'de İsrail’in saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı
04:53
İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
04:25
İsrail Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdı
04:07
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
FOTO FOKUS
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ