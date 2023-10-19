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Dünya
AA 19.10.2023 05:08

Cezayir'de İsrail’in saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı

Cezayir Futbol Federasyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısının bir sonucu olarak, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Cezayir'de İsrail’in saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı
[Fotograf: AP]

Federasyon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'ye yönelik saldırılarda şehit düşenlerin hatırasına saygı amacıyla tüm futbol müsabakalarını bir sonraki aşamaya kadar askıya alma kararı aldı.” ifadelerine yer verildi.

Cezayir’de yerel lig müsabakalarının, cuma günü yeniden başlaması planlanıyordu.

İsrail Gazze'de bir okulu vurdu
İsrail Gazze'de bir okulu vurdu

Federasyon söz konusu kararı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan ve yüzlerce ölü ve yaralıyla sonuçlanan saldırısının üzerine aldı.

İsrail'in salı akşamı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş; 28’i ağır, 342 kişi yaralanmıştı.

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