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Dünya
AA 19.10.2023 04:23

İsrail Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsmi verilmeyen bir İsrail Ordu Sözcüsü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ordusu mensubu unsurların, Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdığını söyleyen sözcü, ayrıntılı bilgi vermedi.

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Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalının haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Duf Dağı bölgesindeki Şuba ve El-Adise köylerindeki Hizbullah hedeflerine saldırdığı aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor. Sınırdaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana 10 Hizbullah mensubu öldü.

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