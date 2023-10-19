İsrail Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdı

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsmi verilmeyen bir İsrail Ordu Sözcüsü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ordusu mensubu unsurların, Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdığını söyleyen sözcü, ayrıntılı bilgi vermedi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalının haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Duf Dağı bölgesindeki Şuba ve El-Adise köylerindeki Hizbullah hedeflerine saldırdığı aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor. Sınırdaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana 10 Hizbullah mensubu öldü.