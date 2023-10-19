Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar

Dün 93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,98 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 106,472 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in, faiz oranlarının gidişatına ilişkin daha fazla ipucu vermesi bekleniyor. Piyasalar, yüksek faiz oranlarının bu yıl ekonomik aktiviteyi sekteye uğratacağını ve ham petrol talebini olumsuz etkileyeceğini değerlendiriyor.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Arap ülkelerinin de olaya dahil olmaları durumunda petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesi sürüyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret eden veriler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,5 milyon varil azalarak 419,7 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Amerikan Petrol Enstitüsü ise bir önceki gün stokların 4,4 milyon varil düştüğünü duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 91,32 ile 91,42 dolar aralığının direnç, 90,86 ile 90,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.