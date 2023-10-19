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Dünya
AA 19.10.2023 10:32

İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor

İsrail basını ABD yönetiminin Lübnan'daki Hizbullah ile savaş başlatmaması için İsrail'e baskı kurduğunu yazdı.

İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor

Times of Israel gazetesi adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın savaşın abluka altındaki Gazze Şeridi'nin dışına çıkmaması için çaba gösterdiğini belirtti.

Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin, İsrail'in kuzey cephesinde savaş açmamaları konusunda Hizbullah ile İran'ı özel ve açıktan uyardığını söyledi.

Yetkililere göre ABD, İsrail'i Hizbullah'tan gelen saldırılara karşılık verirken dikkatli olması konusunda da uyardı ve İsrail ordusunun Lübnan'daki bir hatasının çok daha büyük bir savaşa yol açabileceğine dikkati çekti.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin son günlerde Tel Aviv yönetimine, Hizbullah'ın İsrail'e karşı bir savaş başlatması halinde ABD ordusunun İsrail ordusuna destek vereceği mesajını ilettiği kaydedildi.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü Tel Aviv ziyaretinden sonra uçakta gazetecilere, "Hizbullah ile cephe açılması durumunda ABD ordusunun da katılacağının hiçbir zaman söylenmediği" yönündeki açıklamasına da haberde yer verildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

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