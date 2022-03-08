Biden'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rusya’dan petrol ve enerji ithalatını yasakladık. Putin'in savaşını sübvanse etmenin bir parçası olmayacağız. Ortaklarımızla danışarak bu kararı aldık. Yasak, gaz ve enerjiyi de içeriyor."

"Bu savaş makinesini (Rusya) finanse etmeyeceğiz. Bu, Putin'e daha fazla acı çektirmek için attığımız bir adım. Ama burada da (ABD) maliyeti olacak. Putin'in savaşı zaten Amerikalı ailelere benzin fiyatı bakımından zarar veriyor. Putin'in Ukrayna sınırlarına askeri yığınağına başladığıdan bu yana 75 sent arttı ve bugün attığımız adımla daha da yukarı çıkacak. Burada Putin'in fiyat artışını en aza indirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız konusunda hemfikir."

"Yaptırımlarımız sonucu Rus ekonomisi çöktü. "

"Ortaklarımızla koordineli olarak ortak petrol rezervlerimizden 60 milyon varil petrol piyasaya sürdüğümüzü zaten duyurduk. Bunun yarısını 30 milyon varili biz sağlayacağız."

"ABD petrol üretiminin yüzde 90'ı federal hükümete ait olmayan arazilerde gerçekleşiyor. Oysa petrol endüstrisine kiralanmış milyonlarca dönüm var. Verdiğimiz 9 bin sondaj izni var. Karada sondaj yapmak için halihazırda onaylanmış 9 bin izin. Hemen bugün sondaj yapabilirler. O yüzden açık olayım. Açık konuşayım, onları üretim için kullanmıyorlar. Bu onların kararı. Gerçekler bunlar. Gerçekler konusunda dürüst olmalıyız."

"İkincisi, bu kriz, enerjide bağımlı olmamamız ve uzun vadede ekonomimizi korumamız gerektiğini hatırlattı. Bu kriz temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için bizi motive etmeli."

"Bu yükü Avrupa ülkeleri tek başlarına yüklenmesin diye Ukraynalı mültecilerin yükünü paylaşacağız."

"Putin bir şehir alabilir ama Ukraynayı alamayacak. Ukrayna Putin için bir zafer olmayacak. Kongreye 12 milyar dolarlık Ukrayna destek paketini geçirmesi çağrısında bulunuyorum."

İngiltere'den de Rusya'ya yaptırım

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'nin 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

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