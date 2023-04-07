Biden Rusya kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle 15 Nisan 2021'de ilan edilen Rusya kaynaklı "ulusal acil durum"a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Başkan Biden, Rusya'nın, "özellikle ABD ve müttefiklerinde özgür ve adil seçimler ve demokratik kurumları baltalama çabaları, kötü niyetli siber faaliyetler, uluslararası yolsuzluğu teşvik etmek, muhalifleri ve gazetecileri hedef almak, ABD ulusal güvenliği için önem arz eden ülke ve bölgelerde güvenliği baltalamak, devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duymamak dahil uluslararası hukuk ilkelerini ihlal etmek" gibi nedenlerle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Biden, bu nedenle, 15 Nisan 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.

Somali kaynaklı ulusal acil durum da uzatıldı

Biden, Somali kaynaklı ulusal acil durumun da uzatılması kararını aldı.

Somali'de devam eden istikrarsızlık ve terör tehdidinin ABD ulusal güvenlik ve dış politikasına tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Biden, 12 Nisan 2010'da ilan edilen Somali kaynaklı ulusal acil durum halinin de uzatılması gerektiğini ifade etti.