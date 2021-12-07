Washington-Moskova hattında yıllardır çok sayıda kriz yaşandı.

ABD-Rusya ülke ilişkileri, son günlerde Ukrayna üzerinden yine gerildi. Karşılıklı suçlamalar devam ederken gözler Biden-Putin görüşmesine çevrildi.

İki lider, videokonferans yöntemiyle ihtilaflı konuları ele alacak.

ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasını olası bir işgalin işareti olarak görüyor. Moskova'nın askerlerini geri çekerek tansiyonu düşürmesini istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Ukrayna" konusunda uyaracağı belirtilirken, Beyaz Saray Ukrayna'nın toprak bütünlüğününe ve egemenliliğine olan desteğini yinelenecek.

Ukrayna Rusya'nın "kırmızı çizgisi"

NATO'nun Karadeniz'de artan faaliyetlerinden rahatsız olan Moskova'nın kırmızı çizgisi, Ukrayna'ya silah ile asker gönderilmesi ve Ukrayna'nın olası NATO üyeliği.

Biden, "kimsenin kırmızı çizgilerini tanımıyorum" diyerek rest çekmişti.

Göç krizi de konuşulacak

Biden ile Putin'in, Belarus-Polonya sınırındaki göç krizini de görüşmesi bekleniyor.

Washington, krizden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova'dan sorunun çözümü için Lukaşenko rejimi üzerindeki etkisini kullanmasını istiyor.

Diplomat krizi, İran, Afganistan, Suriye, Libya

Görüşmede diplomatların çalışma koşullarının belirlenmesi ve sınır dışı edilmelerinin önüne geçilmesi gündeme gelecek.

Karşılıklı yaptırım kararları uyarınca, şu an ABD genelinde 400'den fazla Rus diplomat varken, Rusya'da bulunan Amerikalı diplomat sayısı 100 civarında.

İki liderin İran nükleer anlaşması ile Afganistan, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.