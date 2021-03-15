Beyaz Saray'da, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Biden "Soruşturma devam ediyor ve bize neler getireceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Demokrat Başkan Biden'ın bu ifadesinin, Cuomo'ya istifa çağrısında bulunan Demokrat Partinin diğer önemli isimleri ile çelişmesi dikkati çekti.

New York eyaletinin Demokrat Senatörleri Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand, Cuomo'nun New York halkının güvenini kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Nancy Pelosi: Kadınların iddiaları saygıyla ele alınmalı, ciddi bir durum

Konuya ilişkin ABC'ye değerlendirmede bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise söz konusu kadınların iddialarının saygıyla ele alınması gerektiğini ve bunun ciddi bir durum olduğunu ifade etti.

Pelosi, "Vali, New York'u seviyor, eyaleti efektif bir şekilde yönetip yönetemeyeceği konusunda kalbine bakmalı" diye konuştu.