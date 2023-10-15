Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü

Filistin’de İsrail Şiddeti devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Biden'a Hamas ile içinde oldukları savaşta birlik ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı'nın Biden'a “desteğinden dolayı teşekkür ettiği” ifade edildi.

Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre de Filistin lideri, Biden'a “Gazze'dekilerin bölgeyi terk etmesine tamamen karşı olduğunu” söyledi.

Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısında bulundu ve İsrail’in bombalamalarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Abbas ayrıca Gazze Şeridi'nde acil insani koridorların açılması, oradaki vatandaşlara temel malzeme ve ilaçların sağlanması, su, elektrik ve yakıt ulaştırılmasının yanı sıra Gazze Şeridi'nden nüfusu taşıma politikasından tamamen vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'e desteğini yineledi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede İsrail'e desteğini tekrarladığını belirtildi.

Biden'ın Netanyahu ile “masum sivillere su, yiyecek ve tıbbi erişim sağlamak için Birleşmiş Milletler ile Mısır ve Ürdün gibi ülkelerle yapılan koordinasyon hakkında” görüştüğü de kaydedildi.

Biden'ın “sivilleri korumaya yönelik tüm çabaları desteklediği” ifade edildi.

“Batı Şeria'da istikrar korunmalı”

ABD Başkanı'nın Abbas ile görüşmesinde de Filistinlilere insani yardım gönderilmesine yönelik çabalara tam destek sunduğu vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanı ile görüşmede Biden'ın Hamas saldırılarını kınadığının altı çizildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında Biden'ın çatışmaların genişlememesi için çaba gösterdiği, “Batı Şeria'da istikrar korunmalı” dediği aktarıldı.

7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin çatışmalarının ilk dakikalarından beri Biden, İsrail’e yönelik desteğini sık sık ifade ediyor.

Hamas'ın başlattığı saldırıların ardından giderek sertleşen çatışmalarda İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi bekleniyor.

Bölgede 2 milyon sivilin sıkıştığı belirtiliyor.