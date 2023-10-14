AB Konseyi Başkanı: Gazze'deki yıkım, uluslararası toplumda alarm zillerini yükseltiyor

Michel, Filistin’de İsrail şiddeti gündemiyle AB liderlerini olağanüstü toplantıya çağırmak için kaleme aldığı davet mektubunda, İsrail ile terör saldırıları nedeniyle tam dayanışma içinde olunduğunu ancak kendini savunma hakkının uluslararası hukuka göre kullanılması gerektiğini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Michel, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'nde kuşatma ve temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle ortaya çıkan trajik manzaralar ve ciddi bombardımanın getirdiği yıkım, uluslararası toplumda alarm zillerini yükseltiyor."

Michel mektubunda ayrıca, çatışmanın çok boyutlu etkilerine dikkati çekerek, AB'ye düzensiz göçü artırabileceği uyarısında bulundu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB liderlerinin olağan toplantıları için 26-27 Ekim'de Brüksel'de bir araya geleceği hatırlatılarak, konunun önemi nedeniyle öncesinde olağanüstü bir zirve planlandığı ve bunun, lojistik nedenlerle video konferansla düzenleneceği belirtilmişti.

AB'nin tepkisi

AB, çatışmaların ilk günü itibarıyla Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı.

Hafta içinde toplanan AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin çatışması konusunda yaptıkları gayriresmi toplantıda İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka uygun hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma işaret etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile dün İsrail'i ziyaret etmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Bugün ise von der Leyen, AB'nin Gazze'ye yapacağı yardımları 50 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkaracağını duyurmuştu.