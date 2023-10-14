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Dünya
AA 14.10.2023 23:32

İsrail ordusu, Suriye'den roket atılmasının ardından karşılık verildiğini duyurdu

İsrail ordusu, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Suriye'den roket atılmasının ardından karşılık verildiğini duyurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ordundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Başka detay verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.

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