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Dünya
AA 14.10.2023 22:55

AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri Filistin’de İsrail Şiddeti konusunu ele almak için video konferans yoluyla bir araya gelecek.

AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak
[Fotograf: AA]

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey Hamas'ın İsrail'e yönelik vahşi terör saldırılarını haklı gösteremez. İsrail halkıyla tam dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Michel, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuka uygun şekilde kullanması gerektiğine işaret etti.

"Ortaya çıkan trajedinin Avrupa için birçok sonucu var" değerlendirmesini yapan Michel, ortak bir tutum, net bir eylem planı belirlemek için AB liderlerini olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB liderlerinin olağan toplantıları için 26-27 Ekim'de Brüksel'de bir araya geleceği, konunun önemi nedeniyle öncesinde olağanüstü bir zirve planlandığı ve lojistik nedenlerle video konferansla düzenleneceği belirtildi.

AB'nin tepkisi

AB, çatışmaların ilk günü itibarıyla Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı.

Hafta içinde toplanan AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin çatışması konusunda yaptıkları gayri resmi toplantıda İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka uygun hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma işaret etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile dün İsrail'i ziyaret etmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Bugün ise von der Leyen, AB'nin Gazze'ye yapacağı yardımları 50 milyon avro artırarak, 75 milyon avroya çıkaracağını duyurmuştu.

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