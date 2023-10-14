İsrail ordusu Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin aldığını öne sürdü

Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hagari, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi.

Sözcü Hagari, ayrıca, ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu belirtti.

İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze'de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu.