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Dünya
AA 14.10.2023 21:54

BM Acil Yardımlar Koordinatörü Griffiths: Korkarım en kötüsünü henüz görmedik

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, Filistin’de İsrail şiddetindeki gelişmeleri değerlendirerek, "Korkarım en kötüsünü henüz görmedik" ifadesini kullandı.

BM Acil Yardımlar Koordinatörü Griffiths: Korkarım en kötüsünü henüz görmedik
[Fotograf: AA]

Griffiths, Filistin’de İsrail şiddetine dair gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Martin Griffiths, İsrail'deki ailelerin 7 Ekim'de yapılan saldırının etkisini atlatmaya çalışırken, Gazze'de ailelerin bombalandığını, elektrik, su, gıda ve yakıt olmadığını bildirdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de sivillerin acılarla dolu bir hafta geçirdiğini ifade eden Griffiths, "Korkarım en kötüsünü henüz görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki hastanelerde ilaçların azaldığını ve morgların taştığını belirten Graffiths, "Tüm mahalleler yerle bir edilmiş durumda." açıklamasında bulundu.

"Gazze yaşanmaz hale geliyor"

Griffiths, "Gazze'deki kritik durum hızlıca yaşanmaz hale geliyor." ifadesini kullanarak bölgedeki çatışmanın yayılma riskine karşı uyardı.

Sivillerin ve sivil altyapıların korunması gerektiğinin altını çizen Griffiths, "Geçen hafta insanlık için bir sınavdı ve insanlık sınavı geçemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçmaya çalışırken hedef alınan siviller ABD medyasında

Diğer yandan, CNN Gazze Şeridi'nden çıkmaya çalışan sivillerin hedef alındığını gösteren videoların konumlarını belirlediğini duyurdu.

Sivillerin Gazze'den çıkmak için kullandığı tahliye yolunun bombalandığı videolarda çok sayıda can kaybı ve büyük yıkım olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Aralarında çocuklara ait olanların da bulunduğu cesetlerin bazılarının çok kötü şekilde yandığı kaydedildi.

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