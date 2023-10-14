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Dünya
AA 14.10.2023 21:24

İsrail'deki acil durum hükümetine Lieberman da katıldı

İsrail’de eski Maliye Bakanı Avigdor Liberman'ın Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki "acil durum hükümetine” katıldığı duyuruldu.

İsrail'deki acil durum hükümetine Lieberman da katıldı
[Fotograf: AA]

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun "İsrail Beytanu" (İsrail Evimiz) Partisi lideri Liberman'ı acil durum hükümetini oluşturan güvenlik kabinesine katılmaya davet ettiği ve kendisine bir bakanlık teklif ettiği belirtildi.

Liberman’ın bu daveti kabul ettiği kaydedildi.

İsrail Meclisi dün "acil durum hükümeti" kurulmasını onaylamıştı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti 64 milletvekilinin desteği, dört aleyhte oy ile onaylandı" ifadelerine yer verilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Netenyahu ile muhalefet üyelerinden Benny Gantz arasında yapılan ve Gantz'ın partisinin (Mavi-Beyaz) beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kurulmuştu.

İsrail’de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise bu hükümete katılmayı reddediyor.

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