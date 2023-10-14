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Dünya
AA 14.10.2023 21:47

Filistin Sağlık Bakanı'ndan, Gazze'de hasta ve yaralılara korunma sağlanması çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in saldırılarında 28 sağlık çalışanının öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını belirterek, uluslararası topluma sağlık personeli ile hasta ve yaralıların korunması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı'ndan, Gazze'de hasta ve yaralılara korunma sağlanması çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Keyle, İsrail'in yoğun saldırı ve tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralıların yanı sıra sağlık sektörü ve çalışanlarının korunması gerektiğini belirtti.

Uluslararası topluma seslenen Keyle, "Birleşmiş Milletlere, insan hakları ve yardım kuruluşlarına, her gün İsrail bombardımanına maruz kalan hastanelere, sağlık merkezleri ve personeline, ambulanslara, hasta ve yaralılara acil koruma sağlanması çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in sağlık hizmetlerini hedef aldığına işaret eden Keyle, "Gazze Şeridi'nde 15 tıp merkezi hasar gördü, Beyt Hanun Hastanesi ve Durra Çocuk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu, 28 sağlık personeli şehit oldu, onlarcası yaralandı. 23 ambulans kullanılmaz hale geldi" bilgisini paylaştı.

Keyle, İsrail saldırılarının hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını belirterek, "İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri her gün tahliyeyle tehdit ediyor, bu da yüzlerce hasta ve yaralının hayatı için açık bir tehdit oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in uluslararası yasaklı fosfor bombasıyla vurduğu ve tahliye edilen Durra Çocuk Hastanesi ile yine İsrail saldırıları nedeniyle hizmet vermeyi durduran Beyt Hanun Hastanesini hatırlattı.

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