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Dünya
AA 14.10.2023 22:08

AB Gazze'ye insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

Avrupa Birliği (AB), Gazze'ye yapılacak yardımları 50 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkaracağını duyurdu.

AB Gazze'ye insani yardımlarını üç katına çıkarıyor
[Fotograf: AA]

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada von der Leyen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Komisyon, Gazze için öngörülen mevcut insani yardım paketini derhal 50 milyon euro artıracak. Bu, toplamı 75 milyon euronun üzerine çıkaracak. Bu yardımların Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için BM ve kuruluşlarıyla yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. İsrail'in kendini Hamas teröristlerine karşı, uluslararası insani hukuka tam saygı göstererek savunma hakkını destekliyoruz. Gazze'deki masum sivillere bu bağlamda destek sağlanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

"Desteğin ulaşması için çabalarımızı iki katına çıkaracağız"

Von der Leyen ayrıca X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu desteğin ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için çabalarımızı iki katına çıkaracağız" mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de "Komisyon, Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani destek sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. AB'nin insani yardımının üç katına çıkarılması, Gazze'deki sivillerin gerekli temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlamaya yardımcı olacak. İnsani yardıma güvenli ve sınırsız erişimin sağlanması esastır" değerlendirmesinde bulundu.

AB, çatışmaların ilk gününden bu yana Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı. Von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, dün İsrail'i ziyaret etmişti.

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