Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.