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Dünya
AA 09.08.2023 23:17

Biden: İklim kriziyle ilgili pratikte ulusal acil durum ilan ettim

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle ilgili fiilen ulusal acil durum ilan etmediği halde "pratikte" ulusal acil durum ilan ettiğini savundu.

Biden: İklim kriziyle ilgili pratikte ulusal acil durum ilan ettim
[Fotograf: Reuters]

Biden, The Weather Channel'a verdiği röportajda iklim değişikliği, temiz enerji ve çevre politikaları hakkındaki soruları yanıtladı.

Sunucunun iklim kriziyle ilgili ulusal acil durum ilan edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Biden, "Bunu çoktan yaptım" dedi.

Biden, Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmalarını ve iklim kriziyle mücadelede attıkları adımları örnek verdi ve iklim krizinin insanlık için "varoluşsal bir tehdit" olduğu mesajını yeniledi.

Sunucunun, gerçekten ulusal acil durum ilan edip etmediğini yeniden sorması üzerine Biden, "Pratikte evet" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de CNN'e yaptığı açıklamada, Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin üretimini teşvik etmek için uygulamaya koyduğu kararına atıfta bulunduğunu söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi de Biden'ın, iklim değişikliğiyle mücadeleye verdiği öncelik konusunda net olduğunu savundu.

Çevreciler ulusal acil durum ilanı için bastırıyor

Bu hafta güneybatı eyaletlerini dolaşarak iklim değişikliği ve çevre politikaları hakkında bir dizi adım duyuran Biden, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıklıkla mesajlar veriyor.

Ancak Biden, iklim kriziyle mücadelede federal düzeyde kapsamlı adımlar atılmasını, yeni yetkilerin önünün açılmasını ve temiz enerji kaynakları için ek fonlar ayrılmasını gerektirecek ulusal acil durum ilanında henüz bulunmadı.

Çevreciler, iklim kriziyle ilgili ulusal acil durum ilan etmesi için başkanlığının ilk günlerinden beri Biden'a baskı yapıyor.

Biden'ın Alaska'nın petrol rezervleri açısından oldukça zengin olan North Slope bölgesindeki Willow Oil petrolünün sondajına izin vermesine çevreciler "ihanet" şeklinde tepki vermişti.

Başkan'ın son sözlerinden sonra çevreciler Biden'ı "pratikte değil, gerçekte" ulusal acil durum ilan etmeye çağırdı.

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