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Dünya
AA 09.08.2023 23:13

Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı

Fransa, Nijer'deki cuntanın "Fransa'nın izinsiz uçuş yaptığı ve teröristleri serbest bıraktığı" yönündeki iddialarını yalanladı.

Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Nijer'deki cunta tarafından yapılan "yeni asılsız suçlamaların kesin bir dille reddedildiği" bildirildi.

Açıklamada, Fransız askerlerinin meşru Nijer makamlarının talebiyle, terörle mücadele amacıyla ülkede konuşlandığı hatırlatıldı.

Uzun yıllardır bölgede terörle mücadele eden Fransız askerlerinin hiçbir teröristi serbest bırakmadığı ve Nijer ordusuna ait hiçbir mevziye saldırmadığı vurgulanan açıklamada, "Nijer hava sahasının kullanılacağı Nijer ordusuna bildirildi ve Nijer ordusu da bu talebe yazılı şekilde onay verdi" ifadesi kullanıldı.

Nijer'de cuntadan Fransa'ya "ülkeyi istikrarsızlaştırma" suçlaması
Nijer'de cuntadan Fransa'ya "ülkeyi istikrarsızlaştırma" suçlaması

Cunta, Fransa'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri cunta, Fransa'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, Fransa'nın Nijer hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane tarafından okunan bildiride, Tillaberi bölgesindeki Samira ilçesi yakınlarında Nijer ordusuna ait bir mevzinin sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtilmiş, bu saldırının Fransa'nın haziranda serbest bıraktığı teröristlerce planlandığı vurgulanmıştı.

Bildire, Çad'ın başkenti Encemine'den havalanan bir Fransız uçağının sabah saatlerinde Nijer hava sahasını ihlal ettiği de kaydedilmişti.

Nijer hava sahası, 6 Ağustos'ta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası bir saldırısına karşı ikinci bir emre kadar kapatılmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.​​​​​​​

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