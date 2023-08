ABD'de, Hunter Biden'ın Rus ve Kazak oligarklardan aldığı ödemelerin belgeleri yayımlandı

Comer, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter'ın, Rus ve Kazak oligarklardan hesabına aktarılan para akışını gösteren ve banka transferleriyle ilgili ekran görüntülerini de içeren 19 sayfa belge yayımladı.

Comer'in paylaştığı belgelerde, "Dönemin Başkan Yardımcısı Biden, bu kişilerle veya temsilcileriyle önemli bir süre boyunca şahsen görüştü. Hunter Biden yabancı iş ortaklarıyla telefonun hoparlörü açık vaziyette yaklaşık 20 sesli görüşmeye katıldı ve büyük meblağlar ödeyen yabancı oligarklarla akşam yemeklerinde bir araya geldi. Bidenların sattığı tek ürün Joe Biden markası idi" ifadesi kullanıldı.

Ekran görüntülerinden birinde, eski Moskova Belediye Başkanı Yury Luzhkov'un dul eşi Yelena Baturina'nın 14 Şubat 2014'te Rosemont Seneca Thornton'a 3,5 milyon dolar havale yaptığı, Joe Biden'ın, 2014'te Baturina, Hunter ve diğer iş ortaklarıyla Washington DC'deki Cafe Milano'da akşam yemeğinde buluştuğuna dikkat çekildi.

????BREAKING????



I just released new Biden family bank records & outline how the Bidens received millions from oligarchs in Russia, Kazakhstan, & Ukraine while Joe Biden was VP.



After Hunter received millions, VP Biden dined with these oligarchs in DC.????https://t.co/Qhar4HWFdr