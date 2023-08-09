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Dünya
AA 09.08.2023 22:51

Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Alman tutuklandı

Almanya'da Rus istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Thomas H'nin tutuklandığı duyuruldu.

Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Alman tutuklandı
[Fotograf: AA]

Zanlının iş yerinde ve evinde aramalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, Thomas H'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Thomas H'nin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teolojileri Dairesinde çalıştığı belirtilen açıklamada, zanlının, mayıstan sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu çerçevede zanlının, Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Thomas H'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı duyuruldu.

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