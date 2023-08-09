Bangladeş'te sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaklaşık 700 bin kişi mahsur kaldı

Bangladeşli yetkililer, ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle yaklaşık 700 bin kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Yetkililer, tahliye edilmeyi bekleyen bu kişilerin barınak, temiz su ve yiyecek ihtiyaçlarının had safhada olduğunu ifade etti.

Beş gündür elektrik verilemeyen ve toprak kayması nedeniyle yolların kapandığı Bandarban'ın muson yağmurlarından en çok etkilenen bölge olduğunu belirten yetkililer, Chattogram, Bandarban, Rangamati ve Cox's Bazar bölgelerinde mahsur kalan toplamda 70 bin kişinin kurtarılarak sığınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Diğer yandan, Bangladeş sınır polisinden yapılan açıklamada, sel ve heyelan nedeniyle Chattogram ve Bandarban'ın ücra kesimlerinde mahsur kalanları kurtarmak için yürütülen operasyonlara polis ekiplerinin de katıldığı belirtildi.

Cox's Bazar bölgesinde 35 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi

Cox's Bazar Komiser Yardımcısı Muhammad Shaheen Imran, bölgede 300 binden fazla kişinin sellerden etkilendiğini, en az 35 bin kişinin de geçici barınaklara yerleştirildiğini söyledi.

Chattogram'da da 300 ila 400 bin kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor.

Chittagong-Cox Komiseri Abul Bashar Mohammed Fakhruzzaman ise mahsur kalanlardan 5 bin kadarının kurtarılıp, geçici barınaklara yerleştirildiğini belirtti.

Fakhruzzaman, Chittagong-Co'dan geçen otoyolların da ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Bandarban'da görevli yardım yetkilisi Taslima Sddiquea de, bölgede seller nedeniyle yolların tahrip olduğunu ve 5 gündür elektrik verilemediğini söyledi.

Sddiquea, yaklaşık 14 bin 500 kişinin devlete ait sığınaklarda kaldığını, seller nedeniyle 10 bin 200'den fazla kişinin de tahliye beklediğini ifade etti.

Rangamati'deki yetkililer de 35 bin kişinin sellerden dolayı mahsur kaldığını, 4 bin 500 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini aktardı.

Bu arada, yetkililer, en az 200 Arakanlı Müslüman mültecinin heyelan riski olan bölgelerden güvenli sığınaklara yerleştirildiğini açıkladı.

Şiddetli yağışlar 15 Ağustos'a kadar sürecek

Bangladeş Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların birkaç gün daha devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Uzmanı Md. Monowar Hossain, muson yağmurlarının yalnızca yarın şiddetini azaltacağını ancak birkaç gün daha devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

15 Ağustos'a kadar şiddetli yağışların görülebileceğini belirten Hossain, altyapı yetersizliği nedeniyle su taşkınları olabileceğini belirtti.

Bangladeş'te dün dördü Arakanlı Müslüman mülteci 7 kişi sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetmişti.