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Dünya
AA 09.08.2023 22:42

ABD’den Belaruslu 8 kişi ve 5 kuruma yaptırım

ABD, "hileli" olarak nitelediği 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü yıldönümü nedeniyle Belarus'tan 8 kişi ile 5 kuruluşu daha yaptırım listesine ekledi.

ABD’den Belaruslu 8 kişi ve 5 kuruma yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) uygulanan yaptırımların, Belarus makamlarının Ağustos 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerini tahrif etmesinin ve temel özgürlükler talep eden Belarus protesto hareketini sert bir şekilde bastırmasının üçüncü yıldönümünde genişletildiği bildirildi.

Açıklamada, 8 kişi ve 5 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği belirtilerek bir uçağın da "bloke edilmiş varlık" olarak tanımlandığı kaydedildi.

OFAC'ın bu eyleminin Belarus rejiminin devam eden sivil toplum baskısına, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaşına suç ortaklığına ve Belarus rejimi lideri Aleksandr Lukaşenko'nun zenginleşmesine dahil olan birkaç kuruluşu hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, yaptırımların ayrıca ABD'nin müttefiklerinin Belarus'un halkına uzun süreli boyun eğdirmesinin ve Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği sürekli desteğin küresel bir endişe olmaya devam ettiğine dair ortak görüşünü de yansıttığı vurgulandı.

OFAC'ın bugün hedeflediği kişi ve kuruluşlar arasında 3 kamu iktisadi teşebbüsü (KİT), KİT'lerden birinin yöneticisi ve yan kuruluşu, 1 Belarus devlet kurumu ve kurumun 4 çalışanı ile yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştıran 3 kişinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ortak ve müttefikleriyle uyumlu olarak, Belarus rejimin kendi vatandaşlarına yönelik kötü muamelesinin bedelini ödemesini ve Rusya'nın saldırganlığına yanıt olarak alınan önlemlerin Belarus üzerinden atlatılmamasını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, OFAC'ın, fentanil ve diğer ölümcül uyuşturucuların yasa dışı kaçakçılığına karışan 3 Sinaloa Karteli üyesine de yaptırım uyguladığı bildirildi.

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