Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 352'ye yükseldi

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından yaşamını yitirenlerinin sayısının 352'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 2 bin 884 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bunun 2023'teki en yüksek seviyesi olduğu belirtildi.

Yalnızca başkent Dakka'da dang hummasından ölenlerin sayısının 276'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu yıl ülke genelinde yaklaşık 75 bin kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

DGHS yetkilisi Dr. Shahadat Hossain, Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması görüldüğünü söyledi.

Artışın ağustosun ilk haftasında da devam ettiğini vurgulayan Hossain, böyle devam ederse ağustosta temmuzdan daha fazla vaka görülebileceğine dikkati çekti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.