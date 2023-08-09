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Dünya
AA 09.08.2023 20:14

Lübnan "Barbie" filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini belirtti.

Lübnan "Barbie" filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı

Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.

Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.

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