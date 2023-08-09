Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.08.2023 17:40

Fransa'da engellilerin kaldığı konuttaki yangında 11 kişi öldü

Fransa'nın Alsas bölgesinde engellilerin ve refakatçilerinin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında içeride mahsur kalan 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Fransa'da engellilerin kaldığı konuttaki yangında 11 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki Colmar kentinde engellilerin kaldığı Wintzenheim yerleşkesindeki yazlık konutta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Olay yerine kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri 17 kişiyi tahliye ederek alevleri kontrol altına aldı.

Vali Yardımcısı Nathalie Kielwasser, konutta mahsur kalan 11 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Alevlerden etkilenen bir kişi ise bölgedeki hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Macron'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wintzenheim'de yangının çıktığı yazlık konutta engelli bireyler ile refakatçilerinin kaldığını belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yangından etkilenenlere iyi dileklerini ileten Macron, konuttan birçok kişiyi tahliye eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Başbakan Elisabeth Borne, yangın nedeniyle geldiği bölgede yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Yangında birçok kişiyi tahliye eden itfaiye ekiplerine teşekkürlerini sunan Borne, olaya ilişkin soruşturma açıldığını ve detayların araştırmalar sonucunda netleşeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Fransa Yangın
Sıradaki Haber
Sicilya açıklarında 3 deniz altı yanardağı keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
MGK bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanması kimsenin menfaatine değil
18:25
Derince'deki patlamada yaralanan kişi hayatını kaybetti
18:15
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
18:50
Erdoğan'dan, MGK'ya son kez katılan komutanlara hediye
17:58
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası"
17:43
DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ