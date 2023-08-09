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Dünya
AA 09.08.2023 17:24

Avustralya'da bulunan fosil 240 milyon yıl önce yaşamış amfibi bir hayvana ait

Bilim insanları, Avustralya'da 1997'de Mihail Mihaildis isimli çiftçi tarafından bulunan fosilin, amfibi bir sürüngene ait olduğunu tespit etti.

Avustralya'da bulunan fosil 240 milyon yıl önce yaşamış amfibi bir hayvana ait
[Temsili Fotoğraf: AA]

Avustralya'nın yerel basınında yer alan haberlere göre, 1997'de ülkede bulunan ve Mihaildis tarafından müzeye teslim edilen fosilin kertenkele benzeri bir sürüngene ait olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları fosilin, 240 milyon yıl önce Avustralya'da yaşayan amfibi bir hayvana ait olduğunu kaydetti.

"Arenaepeton supinatus" adı verilen sürüngenin, 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.

Fosilin teşhisini yapan Paleontolog Lachlan Hart ise fosili ilk defa 12 yaşında müzeye gittiği sırada gördüğünü aktardı.

Hart ayrıca, fosilin tüm iskeletinin korunmuş olmasının çok nadir bir durum olduğunu ifade etti.

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