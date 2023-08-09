Soyguncular ATM'yi forklift ile çaldı

ABD’nin Sacramento kentinde iki soyguncunun forklift kullanarak ATM çaldı.

Polis, soygunculardan birinin kaçarken ATM’yi kamyonetin kasasından yola düşürdüğünü ve makineyi alamadan kaçtığını duyurdu.

Olayla ilgili 5 Ağustos’ta yapılan açıklamaya göre, iki şüpheli, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü 06.15 sıralarında, Kuzey Sacramento'daki Watt Bulvarı'ndaki Safe Credit Union'dan bir ATM’nin çalınmasını organize etti.

Bir kişi forklift kullanırken, diğeri beyaz bir kamyonet kullanıyordu.

Forklifti kullanan şüpheli, ATM'yi platformun üzerinden devirdikten sonra makineyi kamyonetin kasasına yükledi.

İkinci şüpheli ATM ile uzaklaştı ancak kaçış sırasında ATM, Watt Bulvarı'nın ortasında kamyondan düşerek trafik kazasına neden oldu. Her iki şüpheli de olay yerinden kaçtı ve kimlikleri veya yerleri henüz belirlenemedi.