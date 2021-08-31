ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

Yaklaşık 200 ABD vatandaşının Afganistan'da kaldığını söyleyen Biden, gelmek isteyen ABD vatandaşlarına yardımcı olacaklarını hatırlattı.

Biden ülkeden çıkarılan Afganlara dair ise "Dünya tarihinde hiç bu kadar sayıda kişi bir ülkeden çıkarılmamıştı. Biz bunları risk alarak yaptık" dedi ve Afgan müttefiklerini ülkelerine kabul edecek olan devletlere teşekkür etti.

"Sizinle henüz işimiz bitmedi"

Taliban'ın verdiği sözlerin arkasında durması için elinden geleni yapacağını söyleyen Biden, 13 ABD askerinin ölmesine sebep olan DEAŞ terör örgütü içinse "Sizinle henüz işimiz bitmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Çekilmenin askeri danışmanların tavsiyesi ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Biden, "Kimileri bu kararın daha öncesi alınması gerektiğini söylüyor ama ben buna katılmıyorum. Bu tür tehditler ve zorluklar karşımıza o zaman da çıkacaktı" dedi.

"Dünya değişti"

Biden, 20 yıl kadar ABD'de bulunduklarını ve ilk 10 yılda amaçlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amerika'nın güvenliğinin Afganistan’daki sürekli askeri varlığa bağlı olmadığını ve dünyanın değiştiğini hatırlatarak, "Terör tehdidi kanser gibi tüm dünyaya yayıldı. Benim amacım 2021 ve gelecekte ortaya çıkacak tehditlere karşı ülkemi korumak" açıklamasında bulundu.