ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, hafta sonu saatte 240 kilometreden fazla rüzgar hızıyla kategori 4 seviyesinde Louisiana eyaletini vuran ve Mississippi'de de etkili olan Ida Kasırgası tropik fırtınaya dönüştü.

Yetkililer, kasırga nedeniyle pazartesi akşamı Mississippi'nin güneyinde bir otobanın çökmesi sonucu iki kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

“Ölü sayısının artmasından endişe duyuyoruz”

Louisiana'da da bir kişi sel, bir kişi ise üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybederken eyalet Valisi John Bel Edwards, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu vurguladı.

Yetkililer, tropik fırtınaya dönüşen ve kuzeye doğru ilerleyen Ida Kasırgası'nın Pennsylvania, West Virginia ve Maryland'in batısında sele neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kesintiler devam ediyor

Güney eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken GSM şebekelerinde kesintiler yaşanıyor ve yetkililer bazı bölgelerde temiz içme suyuna erişim sıkıntısıyla karşılaşıldığını söylüyor.

Elektrik ve iletişim kesintileri ise arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.