ABD'de "Ida Kasırgası" alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi
Ida Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı. Hızı saatte 240 kilometreye ulaşan kasırga nedeniyle New Orleans'a elektrik verilemiyor. Kasırgaya karşı tedbir almaya çalışan ABD diğer taraftan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
ABD yine kasırga tehdidiyle karşı karşıya.
Saatteki hızı 240 kilometreye ulaşan Ida Kasırgası ülkenin güney kıyılarına ulaştı.
Kasırga 4. kategoriye yükseldi
Louisiana'yı etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyaletin kıyı bölgelerinde binlerce kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.
Kasırganın seviyesi de "son derece tehlikeli" olarak nitelendirilen 4. kategoriye yükseldi.
Elektrikler kesildi, su basınları yaşandı
Ida Kasırgası, New Orleans'da kısa sürede etkisini de gösterdi. Kasırga nedeniyle eyalet genelinde 1 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Kentte şiddetli yağış da etkili olurken, birçok noktada su baskınları yaşanıyor.
Biden: Ida büyük yıkıma yol açabilir
ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın özellikle kıyı bölgelerinde büyük yıkıma yol açabileceğini söyledi. Kesintilerin ardından bazı noktalara yeniden elektriği sağlamanın haftalar alabileceğini de vurguladı.
ABD'de yangınlar söndürülemiyor
California eyaletinde ise orman yangınları ile mücadele sürüyor.
Binlerce itfaiyeci, eyaletin güneyindeki Cleveland Ulusal Ormanı'nın yakınında devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.