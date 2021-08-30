ABD yine kasırga tehdidiyle karşı karşıya.

Saatteki hızı 240 kilometreye ulaşan Ida Kasırgası ülkenin güney kıyılarına ulaştı.

Kasırga 4. kategoriye yükseldi

Louisiana'yı etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyaletin kıyı bölgelerinde binlerce kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

Kasırganın seviyesi de "son derece tehlikeli" olarak nitelendirilen 4. kategoriye yükseldi.

[Fotoğraf: AFP]

Elektrikler kesildi, su basınları yaşandı

Ida Kasırgası, New Orleans'da kısa sürede etkisini de gösterdi. Kasırga nedeniyle eyalet genelinde 1 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Kentte şiddetli yağış da etkili olurken, birçok noktada su baskınları yaşanıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Biden: Ida büyük yıkıma yol açabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın özellikle kıyı bölgelerinde büyük yıkıma yol açabileceğini söyledi. Kesintilerin ardından bazı noktalara yeniden elektriği sağlamanın haftalar alabileceğini de vurguladı.

[Fotoğraf: AP]

ABD'de yangınlar söndürülemiyor

California eyaletinde ise orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Binlerce itfaiyeci, eyaletin güneyindeki Cleveland Ulusal Ormanı'nın yakınında devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AP]