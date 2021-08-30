Gazze Şeridi 15 yıldır abluka altında.

İsrail ablukasına tepki gösteren Filistinliler, günlerdir sınır bölgesinde gösteri düzenliyor. Ancak İsrail güçleri barışçıl gösteriye yine şiddetle karşılık verdi.

İsrail askerleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı, toplam 18 Filistinli yaralandı.

İsrail cezaevi önünde gösteri

İsrail'in Hayfa kentinde de İsrail vatandaşı Filistinliler, cezaevi önünde gösteri düzenlendi. Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail cezaevlerinde 41'i kadın yaklaşık 4 bin 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Ramallah'ta üst düzey görüşme

Gazze'de gerginliğin tırmandığı dönemde Filistin ve İsrailli taraflar arasında üst düzey bir görüşme de gerçekleşti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail-Filistin ilişkilerini görüştü. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleşen görüşmede ilişkilerin “tüm yönleriyle” masaya yatırıldığı öğrenildi.

Gazze abluka altında

İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.