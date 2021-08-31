Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 21:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otobüs 200 metrelik uçurumdan düştü: 29 ölü 24 yaralı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Peru'da bir otobüs 200 metrelik uçurumdan düştü. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Peru'da şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs yoldan çıktı.
200 metrelik uçurumdan düşen otobüste bulunan kişilerden 29'u hayatını kaybetti.
Peru'da feci kaza
Arama kurtarma ve sağlık ekipleri yaralıları ve cansız bedenleri çıkarmak için büyük mücadele verdi. Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.
Huánuco kentinden hareket eden otobüsün 370 kilometre uzaktaki Başkent Lima'ya gitmekte olduğu açıklandı.
Peru polisi, kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Etiketler: Peru Trafik Kazası
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