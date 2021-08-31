Peru'da şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs yoldan çıktı.

200 metrelik uçurumdan düşen otobüste bulunan kişilerden 29'u hayatını kaybetti.

Peru'da feci kaza

Arama kurtarma ve sağlık ekipleri yaralıları ve cansız bedenleri çıkarmak için büyük mücadele verdi. Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Huánuco kentinden hareket eden otobüsün 370 kilometre uzaktaki Başkent Lima'ya gitmekte olduğu açıklandı.

Peru polisi, kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.