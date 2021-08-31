Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesiyle on binlerce Afgan aç susuz yola düştü. İlk durakları sınır komşusu İran oldu.

Savaştan kaçtılar İran’a sığındılar

Birçok Afgan, İran üzerinden Avrupa'ya gitmeyi umuyor.

Tahran'daki Almanya Büyükelçiliği önünde toplanan Afganlar çaresizce bekliyor.

Büyükelçilik önünde bekleyen bir Afgan,“Taliban hükümeti ele geçirdikten sonra herkes kaçtı. Oraya buraya gitti. Biz de kaçıp İran’a geldik. Yürüyerek geldik, altı yedi gün ekmek su yoktu. Kendimizi sadece buraya atmaya çalıştık” dedi.

Afganların bekleyişi sürüyor

Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler sadece Taliban’dan kaçan Afganlar değil.

Daha önce İran’a çalışmak için giden Afganlar da İran ekonomisinin bozulmasıyla birlikte Avrupa ülkelerine gitmeyi umuyor.

Haber: Fatih Sabuncu

Kamera: Farhad Jahanpanah