Geçen hafta Afganistan'ın Kabil kentindeki intihar saldırısında öldürülen 20 yaşındaki ABD’li denizci Kareem Nikoui’nin annesi Shana Chappell, oğlunun ölümünün ardından Başkan Joe Biden'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Anne Shana Chappell’in paylaşımlarının ardından Instagram ve Facebook hesapları askıya alındı.

"Gönderilerim işaretlenmeye başlamıştı"

Chappell, sosyal medya platformunun "aylar öncesinden" birkaç gönderisini işaretlemeye başladığını ve hesabını devre dışı bırakabilecek uyarılar göndermeye başladığını iddia etti.

Yaşanan olaya dair “Gerçeğin ortaya çıkmasını istememeleri ne tuhaf” açıklamasında bulunan anne Chappell, bu şekilde susturulamayacağını ve televizyondan gelen röportaj isteklerini kabul edeceğini söyledi.

Senatör de paylaşımda bulundu

Chappell'in hesabının kaldırılması Eyalet Senatörü Melissa Melendez de dahil olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti.

Shana Chappell, mother of Marine and American hero Kareem Nikoui killed in Kabul, has had her FB and Instagram accounts suspended for posts she made about her son. — Senator Melissa Melendez (@senatormelendez) August 31, 2021

Facebook, The Post gazetesine hesabın kaldırılmasının bir hata olduğunu doğrularken "Bayan Chappell ve ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Kahraman oğluna olan saygısı, hiçbir politikamızı ihlal etmiyor. Gönderi kaldırılmamış olsa da hesabı yanlışlıkla silindi" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AP]

13 ABD askeri hayatını kaybetti

Shana Chappell'in oğlu, geçen Perşembe günü Kabil havaalanı dışında DEAŞ/Horasan tarafından düzenlenen intihar saldırısında öldürülen 13 ABD askeri arasındaydı.

Saldırı, ABD'nin tahliye çalışmaları sırasında meydana geldi.

Asker ailelerinden tepki

Hayatını kaybeden 13 Amerikan askeri için Dover kentindeki askeri üste tören düzenlendi. Törene katılan Joe Biden, asker aileleri ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: AP]

Biden taziye konuşması yapmak yerine beyin kanserinden ölen oğlu Boe Biden'ı anlattı, askerlere ise değinmedi. Bu durum ABD kamuoyunda çokca eleştirildi.

31 Ağustos, Amerika'nın 19 yıl 47 hafta süren, yaklaşık 2 trilyon dolara mal olan, yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri ile 240 bin 000 Afgan'ın hayatını kaybettiği en uzun savaşının sonu oldu.