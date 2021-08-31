Afganistan'da bulunan Amerikan askerlerinin tamamı ülkeyi terk etti. ABD'nin 20 yıllık askeri varlığı sona erdi.

ABD Afganistan’dan çekildi

Amerikan Washington Post gazetesi ise Biden yönetiminin, Afganistan'dan çıkarken hayatı tehlikede olan binlerce kişiyi geride bırakmasını, "ahlaki felaket" olarak yorumladı.

ABD’nin çekilmesiyle Kabil Havalimanı’nın kontrolü Taliban’a geçti. Kabil’de sessizlik hakim. Bölgedeki son durumu @trthaber spikeri Ahmet Görmez aktardı. pic.twitter.com/d0zzENfwQb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2021

Pentagon, Afganistan'dan ayrılan son Amerikan askerinin uçağa binerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. ABD'nin çekilme sürecini tamamlamasıyla Kabil'deki havalimanının kontrolü Taliban'a geçti.

Havalimanının kontrolü Taliban’da

TRT Spikeri Ahmet Görmez Kabil Havalimanı’nda yaşananları aktardı.

Hamid Karzai Havaalanı’nın Taliban kontrolünde olduğunu söyleyen Görmez, en sembolik görüntülerden birinin Taliban üyelerinin tamamında Amerikan silahları olması olduğunu söyledi.

ABD, havalimanındaki uçuşa dair belgeleri de geride bıraktı. Tahliye umuduyla bekleyen sivillerin eşyaları da havalimanının girişinde kaldı.

Diplomatik varlığını askıya aldı

Washington, Kabil'deki diplomatik varlığını da askıya aldı. Bundan sonra Afganistanla diplomatik faaliyetlerin Katar'ın başkenti Doha'dan yürütüleceği açıklandı.

Amerikan medyasında Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilmesine tepkiler de sürüyor.

"Bu ahlaki bir felaket"

Washington Post gazetesi, Amerikan ordusunun Afganistan'dan çıkarken, hayatı tehlikede olan binlerce Afgan'ı geride bırakmasını "ahlaki bir felaket" olarak yorumladı.